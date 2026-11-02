Che Tempo Che Fa, il comizietto di Fazio e Serra sui migranti: "Fa venire i brividi"

Comizietto di Michele Serra a Che Tempo Che Fa. Il giornalista di Repubblica, ospite di Fabio Fazio nella puntata in onda domenica 1 novembre, si sofferma sulla questione migranti. "Ci sono decine di migliaia, forse centinaia di migliaia di figli di immigrati che sono nati qui, hanno studiato qui". "Aspetta - lo interrompe il conduttore del Nove -, scusa se mi permetto, il tema è appassionantissimo. Cioè, nati qui è una cosa, studiato qui vuol dire che hanno fatto 5 anni di elementari, 3 anni di medie, 5 anni di superiori, quindi sono 13 anni seduti accanto nel banco magari ai nostri figli, quindi che vengono a casa a giocare, a studiare. Loro non sono italiani".
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"A partire dal 18esimo anno di età possono chiedere la cittadinanza che nella migliore delle ipotesi viene concessa dopo 3 anni - prosegue Serra -, quindi quando loro hanno 21 anni. Dico nella migliore delle ipotesi perché ci sono dei casi, sarebbe troppo lungo documentarli, ma ci sono ragazze e ragazzi che non possono chiedere la cittadinanza italiana perché i loro genitori non sono stati continuativamente in Italia per tutti i 18 anni della loro vita, della vita dei figli. Non c'è molto da aggiungere, la sproporzione di trattamento è assolutamente inaccettabile".
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E ancora: "Il concetto di ius sanguinis fa venire un po' i brividi perché definisce l'esistenza della nazionalità del sangue, cioè esiste quindi un sangue italiano. Bisognerebbe chiedere a Burioni, dal punto di vista scientifico, in che cosa consiste il sangue italiano, piuttosto che il sangue turco, il sangue francese o il sangue spagnolo. Il sangue spagnolo forse è quello caliente, ma non penso che sia un'argomentazione scientifica. Quando vai a fare una trasfusione del sangue, l'unica cosa che conta è il gruppo sanguigno. Che sangue vuole! Che sangue vuole! Vorrei un cocktail, vorrei il sangue metà spagnolo e metà armeno così, perché avevo un trisavolo armeno".
“La sproporzione di trattamento è assolutamente inaccettabile.” Michele Serra sulla cittadinanza ai figli di immigrati nati e cresciuti in Italia a Che Tempo Che Fa. https://t.co/YANfJ4GQTF— Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 1, 2026