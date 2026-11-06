Piazzapulita, Rampini sbotta con la Jebreal: "Hai detto cose molto discutibili ma non ti ho interrotto"

"È abbastanza incomprensibile come Trump si sia cacciato in una guerra che è stata per lui un suicidio elettorale...": Corrado Formigli lo ha detto a Federico Rampini, suo ospite a Piazzapulita su La7, a proposito della guerra in Iran e delle midterm negli Stati Uniti. E l'editorialista del Corriere della Sera lo ha subito interrotto, spiegando: "Netanyahu è stata una delle influenze, Netanyahu si è speso molto perché aveva interesse a che gli Stati Uniti attaccassero l'Iran. Però c'erano altre influenze, c'è stato un momento in cui anche alcune monarchie sunnite del Golfo erano favorevoli alla guerra, l'Arabia Saudita, gli Emirati... Poi hanno fatto avanti e indietro, hanno cambiato posizione 20 volte".

"Non è vero", lo ha interrotto Rula Jebreal, anche lei in collegamento con il talk. Ma Rampini non ha preso bene l'intervento e ha replicato: "Sì è vero, e non mi interrompere per favore. Io non interrompo, anche se hai detto delle cose molto discutibili, io non ho interrotto". Dopodiché ha proseguito con la sua analisi: "Tra le altre ragioni, Trump dalla sua giovinezza, che era segnata dalla presidenza Nixon, poi la vicenda Carter, gli ostaggi americani all'ambasciata di Teheran all'epoca della rivoluzione khomeinista , ha accarezzato il sogno di essere il primo presidente che chiudeva una guerra con l'Iran che in tanti modi e in tante forme dura da 47 anni".