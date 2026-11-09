Formigli si loda da Fazio: "Questa è buona informazione". Subito travolto, "11 contro 1?"

Corrado Formigli attacca la Rai. E lo fa nello studio di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Il motivo? A suo dire è troppo faziosa... "La differenza è molto semplice. Oggi intanto non c'è più una specificità e non c'è più una linea editoriale, non c'è più un'idea di televisione, non c'è più un'idea. Io riflettevo l'altro giorno a pranzo con Michele Santoro, con cui ho imparato tanto e con cui siamo stati tanto assieme, ricordavo che per esempio oggi su RaiPlay, sulla Rai, tu non puoi trovare Sciuscià, non puoi trovare Annozero, non puoi trovare quelle che erano le inchieste che noi facevamo".
E ancora: "Pensiamo a quello che faceva Sergio Zavoli, pensiamo a quello che si poteva fare anche soltanto dieci anni fa. Oggi non esiste più quello spazio in Raiperché non c'è più nessuno che neanche ci pensa, perché c'è paura delle parole, c'è paura della realtà, c'è l'ossessione".
Piazzapulita, Formigli intervista Schlein, Conte e Fratoianni. Ma il vero leader della sinistra è FlorisA Piazzapulita, su La7, Corrado Formigli si gioca tutti gli assi possibili, con le interviste a Elly Schlein, Giuseppe C...
Ma non finisce qui, per il conduttore di La7 "l'unica ossessione che regna oggi sovrana in Rai è quella dell'osservatorio di Pavia, cioè come se oggi l'informazione fosse semplicemente il bilancino. Ho fatto parlare Fratoianni, Bonelli, Tajani e Foti gli stessi secondi, quindi io ho fatto una buona informazione. Ma se il TG1, per dirne una, apre quella notizia con un'altra, sarà più importante di quanti secondi ha dato a Bonelli o a Tajani, no? E allora la Rai è diventata quella roba lì, è diventata un bilancino in cui però si fanno passare contenuti secondo me assurdi, cioè si racconta un paese che non esiste". Insomma, una chiara frecciata a quella che a sinistra definiscono Tele-Meloni. Peccato però che gli utenti del web smascherano le balle di Formigli. "Ospitare 11 ospiti di sinistra e solo 1 di destra sarebbe fare buona informazione?", chiede qualcuno. "Comunisti che si intervistano Uno alza la palla e l’altro schiaccia! Nessuno contrasta", commenta un altro. "Questi non sono giornalisti ma persone di regime in quanto gli ospiti da invitare nei dibattiti debbono essere pari e ben equilibrati non deve essere un 'ring' dove sconfiggere un avversario politico".
No, non è possibile! @corradoformigli, l'imperatore della faziosità: "Ho fatto parlare Fratoianni, Bonelli, Tajani e Foti per lo stesso numero di secondi: ecco, questa è buona informazione". Ospitare 11 ospiti di sinistra e solo 1 di destra sarebbe fare buona informazione? https://t.co/Mxya7oOvcE— Roberto Avila (@avila92796) November 8, 2026