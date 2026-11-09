Formigli si loda da Fazio: "Questa è buona informazione". Subito travolto, "11 contro 1?"

Corrado Formigli attacca la Rai. E lo fa nello studio di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Il motivo? A suo dire è troppo faziosa... "La differenza è molto semplice. Oggi intanto non c'è più una specificità e non c'è più una linea editoriale, non c'è più un'idea di televisione, non c'è più un'idea. Io riflettevo l'altro giorno a pranzo con Michele Santoro, con cui ho imparato tanto e con cui siamo stati tanto assieme, ricordavo che per esempio oggi su RaiPlay, sulla Rai, tu non puoi trovare Sciuscià, non puoi trovare Annozero, non puoi trovare quelle che erano le inchieste che noi facevamo".

E ancora: "Pensiamo a quello che faceva Sergio Zavoli, pensiamo a quello che si poteva fare anche soltanto dieci anni fa. Oggi non esiste più quello spazio in Raiperché non c'è più nessuno che neanche ci pensa, perché c'è paura delle parole, c'è paura della realtà, c'è l'ossessione".