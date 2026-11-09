L'Aria Che Tira, Maurizio Gasparri umilia Scotto e compagni: "Disertori, volete un paese in ginocchio"

Maurizio Gasparri perde la pazienza. Accade a L'Aria Che Tira dove nella puntata in onda lunedì 9 novembre su La7 si parla dell'attacco hacker alla Direzione investigativa antimafia rivendicato sui social. "Bisogna investire quelle risorse che invece la sinistra e i suoi supporter dicono 'no, cancelliamole'". E ancora, il senatore di Forza Italia rincara la dose: "Volete un paese in ginocchio, non in grado di difendersi da nessuna minaccia né fisica né tecnologica. Siete disertori".

Parole che scatenano la reazione di Arturo Scotto. "Fai propaganda", dice il deputato del Pd. Ma Gasparri continua: "No, dico la verità". "Siamo un Paese dove la gente si cura sempre meno, dove la gente non ha lavoro, i salari sono mangiati dall'inflazione", prosegue il dem. "Sono le truffe del reddito di cittadinanza, noi abbiamo creato lavoro", lo liquida Gasparri. E infatti i dati Inps raccontano una storia ben diversa da quella raccontata da Pd e 5 Stelle.