M5s, non si trovano più candidati: regionali, ecco le richieste arrivate a Rousseau

Sembra che nessuno voglia candidarsi più con il Movimento 5 stelle. L'allarme è scattato ai piani alti del partito quando sono arrivati i numeri dei possibili candidati grillini alle regionali di maggio. Se prima l'apertura delle selezioni su Rousseau si trasformava in una competizione anche agguerrita, ora di aspiranti consiglieri regionali se ne contano molti di meno rispetto al passato. Oggi, sulla piattaforma Stelle, dalle ore 10 alle ore 19, gli iscritti del Movimento 5 Stelle residenti in Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto voteranno la lista dei nomi dei candidati portavoce nei rispettivi Consigli regionali. Ma nella fase delle candidature non c'è stato nessun "assalto".

A Napoli e provincia si contano solo 58 candidati. A Benevento il numero scende a 7, mentre se ne contano 13 ad Avellino, 22 a Caserta e 18 a Salerno. Numeri esigui anche in Liguria, con una sparuta presenza di donne. "Se la corsa al posto di consigliere regionale, generalmente molto ambito, ha questo tipo di affluenza, si preannuncia un clamoroso flop alle urne", ragiona a taccuini chiusi un eletto pentastellato, scuotendo il capo. Una fuga che preoccupa i vertici che avrebbero quindi deciso di posticipare il termine ultimo per presentare le candidature alle "regionarie".