Dario Franceschini, lo sfogo privato: “Se continua così si creano le condizioni per un altro governo"

Dario Franceschini si è lasciato andare ad uno sfogo durante una ristretta riunione di fedelissimi: "Se continua così creeremo le condizioni per andare verso un altro governo, senza lasciare impronte...". Insomma, Giuseppe Conte è una sorta di dead man walking, scrive Augusto Minzolini in un retroscena su Il Giornale.

Speranza incontrò Gallera, ma premier Conte... Retroscena: fine febbraio, così l'Italia è caduta nel baratro

Tanto che girano tre ipotesi: la prima "è un Conte ter con Pd, grillini e Forza Italia ma non credo che Renzi ci starà; la seconda è un governo di unità nazionale con Draghi premier e, magari, con dentro tutti i leader, solo che il Pd non vuole fare il governo con la Lega; la terza è un governo politico-istituzionale sostenuto da Pd, Renzi, Forza Italia e una parte di grillini, presieduto da un esponente del Pd (Zingaretti-Franceschini) o da un tecnico alla Draghi e con Conte agli Esteri".

Quindi si ragiona a un "dopo Conte". Casini ne è convinto, il premier ha le ore contate. "Conte arriverà al capolinea tra luglio e settembre quando la gente, dopo avere trascorso due mesi reclusa in casa, non avrà i soldi per andare in vacanza".

