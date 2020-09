Peter Gomez contro Matteo Renzi a Tagadà: "Si deve trovare un lavoro, ha molti mutui da pagare"

29 settembre 2020 a

Il solitamente mite Peter Gomez si scaglia con inconsueta veemenza contro Matteo Renzi, uno dei "nemici maximi" del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, di cui Gomez dirige il sito. Siamo a Tagadà, il programma di Tiziana Panella su La7, e Gomez non usa mezzi termini parlando del leader di Italia Viva: "Dopo le ultime regionali la sua stagione politica è finita, dovrà cercarsi un altro lavoro. Non riesce a fare più conferenze per il mondo ma ha tanti mutui da pagare", picchia durissimo. Chiaro il doppio riferimento: il primo al disastroso risultato di Italia Viva all'ultima tornata elettorale, celebrato dal partitino come un successo. Il secondo al ruolo di conferenziere che Renzi aveva provato a ritagliare attorno a se stesso, ruolo tramontato anzitempo. Insomma, difficile dar torto a Peter Gomez.

