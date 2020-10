CartaBianca, il sondaggio di Fabrizio Masia: per il 75% l'Italia è pronta a fronteggiare una nuova emergenza-coronavirus

14 ottobre 2020 a

Nell'ultima puntata di CartaBianca, in onda su Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer, è stato proposto il consueto sondaggio settimanale condotto da Fabrizio Masia. Questa settimana l'argomento era il coronavirus. La prima domanda è la seguente: lei teme un nuovo aumento dei contagi?. L'83% ha risposto si, il 14% no, il 3% non risponde, piuttosto scontato. Dunque il secondo quesito: secondo lei quali possono essere le principali cause di contagi? Il 42% risponde il mancato rispetto delle regole di comportamento. Il 42% gli assembramenti. Il 23% il maggior numero di tamponi. Il 20% l'aumento di persone asintomatiche che diffondono il virus, il 19% il periodo di vacanza e lo spostamento tra le regioni. Alla terza domanda se l'Italia fosse preparata a fronteggiare una nuova possibile emergenza, il 75% ha risposto sì, il 22%, non risponde il 3%. Risposta, in verità, sorprendente: il governo è attaccato da più parti proprio per le scarse risposte che sembra essere riuscito a dare fino ad ora, soprattutto in termini di preparazione nel fronteggiare la seconda ondata. L'ultima domanda riguarda la paura di un nuovo lockdown: il 60% ha risposto sì, il 35% no, il 3% non ha risposto. Insomma, per la maggioranza degli italiani la possibilità di una nuova serrata è più che concreta. Un incubo.

