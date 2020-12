Cartabianca, il sospetto di Giorgia Meloni su Conte e Pd: "Perché non ci fanno votare"

16 dicembre 2020 a

Giorgia Meloni, ospite a Cartabianca, frena i retroscena che vedono Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia ai ferri corti: "Nel centrodestra a volte abbiamo divergenze ma troviamo sempre risoluzioni comuni. Noi non siamo mai andati in ordine sparso. Noi non stiamo insieme per interessi. Stiamo per insieme per scelta e compatibilità di visione". Quello della leader di FdI ospite di Bianca Berlinguer su Rai 3 sembra a tutti gli effetti un avvertimento a Giuseppe Conte. La Meloni infatti non ha mai negato la volontà, una volta aperta la crisi di governo, di tornare al voto. E a chi frena invocando il coronavirus, lei risponde così: "Sono convinta che si possa tornare a votare in primavera. Negli Stati Uniti il Covid non ce l’avevano? Da noi qualunque situazione è buona per non votare, solo perché poi la sinistra perde le elezioni".

D'altronde non è una novità che Pd e M5s siano incappati in qualche errore nella lotta all'emergenza: "Il pressapochismo del governo nella lotta al covid è stato irresponsabile. Il governo di un Paese democratico non deve concedere, ma dare delle regole e se queste sono chiare sarà più facile che i cittadini li rispettino", conclude la Meloni dando una lezione ai giallorossi.

