Maria Elena Boschi "bulldozer", il retroscena: costringe i ministri di Conte a dare ragione a lei

23 dicembre 2020 a

a

a

Non c'era Matteo Renzi all'incontro tra Giuseppe Conte e i rappresentanti di Italia Viva, ma di fatto è stato lui a orchestrare il clamoroso attacco frontale al premier e al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Un retroscena del Corriere della Sera rivela come le durissime frasi di Teresa Bellanova e Maria Elena Boschi fossero parte di un copione preciso, deciso prima ancora di sapere come sarebbe andato il faccia a faccia: "Ettore (Ettore Rosato, ndr) cominci tu e rimetti subito a posto Giuseppi". Sarebbe stata la consegna dell'ex premier al suo uomo di fiducia. Questa è la mossa che apre il varco per l'affondo delle donne di IV. "Ci dovreste mandare subito il vostro contributo al piano del Recovery, così acceleriamo i tempi", replica incautamente Conte a Rosato. E qui parte la Boschi: "Guarda che noi adesso abbiamo la manovra di cui occuparci, non sarebbe serio non interessarcene per dedicarci a questo. Peraltro la vostra bozza è arrivata solo l'altra sera. Dobbiamo avere il tempo di leggerla e di fare le nostre osservazioni. Perciò diciamo che se ne parla per il 28 o il 29". Conte balbetta: "Ma così rischiamo di ritardare troppo". "Chi rallenta sei tu, non noi. Tu hai fatto un'intervista il 6 dicembre per dire che sul Recovery era tutto fatto. Due giorni dopo hai convocato un Consiglio dei ministri e hai mandato un emendamento alla manovra alle due di notte. Dopodiché non ti sei fatto più sentire fino ad ora", è la raggelante replica di Maria Elena.



Conte cala le braghe a Renzi per non cadere: la ridicola marcia indietro sul Recovery Plan

Conte prova a difendersi parlando di fraintendimento e di nessun emendamento alla Legge di Bilancio e la Bellanova lo travolge: "Ma ci state prendendo in giro! Va bene allora se non sapete nemmeno che cos'era vuole dire che questo è un governo non inutile ma pericoloso". A quel punto, stando a quanto riporta il Corriere della Sera arriva la debacle del premier. Mentre tenta ancora di difendersi, i ministri Gualtieri e Fraccaro mormorano e lo correggono. "Ehm, presidente si, effettivamente è così, era un emendamento". E la Boschi prende la palla al balzo per far notare un altro problema nel testo. "Veramente, io non l'ho letto", è l'uscita di Gualtieri. E la Bellanova bombarda: "Complimenti, non lo hai nemmeno letto. Ma perché dovremmo discutere con chi non legge neanche i testi? Perché?". Finale da fuochi d'artificio: "Va bene - chiude il confronto la Boschi - diciamo che il tempo che passerà di qui a lunedì, martedì non servirà a noi per preparare i contributi ma a Gualtieri per leggere il testo". E a Conte che insiste sulla governance del Recovery Plan perché "ce lo chiede l'Europa", Maria Elena risponde con uno sberleffo: "Ti vorrei ricordare che prima c'è la nostra Costituzione e poi l'Europa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.