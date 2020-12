Dino Giarrusso a L'aria che tira, lo sfregio agli italiani bloccati nel Regno Unito: "Fa parte delle cose della vita"

23 dicembre 2020 a

Tra i grillini più improbabili, per certo, ha un posto d'onore Dino Giarrusso, l'ex Iena, ospite in collegamento a L'aria che tira di Myrta Merlino, su La7, dove ha esposto una sua peculiare teoria. Si parlava dei disastri del governo sulle chiusure di Natale, con i mille ripensamenti a danno degli italiani e, soprattutto, di ristoratori e commercianti. Si parlava anche dell'ultimo disastro: la chiusura dello spazio aereo con la Gran Bretagna per la "variante inglese" del coronavirus che ha bloccato all'estero migliaia di connazionali (solo nelle ultime ore, Luigi Di Maio ha disposto una sorta di ponte aereo). Ma per il grillino non vi è alcun problema, tutto ok, va bene così. Lo dice chiaro e tondo: "In tutto quello che avviene d'urgenza può capitare questo, se viene chiusa una cosa fino al minuto prima era aperta e poi il minuto dopo è chiusa, fa parte delle cose della vita. Si è sparsa la voce che in Inghilterra ci fosse questa variante e quindi per prudenza si sono chiusi quei voli". Insomma, per Giarrusso "fa parte delle cose della vita". Uno sfregio alle migliaia di italiani a cui il governo sta continuando a rovinare e peggiorare la vita.

