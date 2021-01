Augusto Minzolini, Rocco Casalino intercettato: "Cosa dovete dire". L'ordine da Palazzo Chigi: Conte alla canna del gas

19 gennaio 2021 a

“Drammatizzate, dite che siamo già in piazza per il voto con in mano i manifesti Conte for President”. È questo il messaggio che Augusto Minzolini attribuisce a Rocco Casalino, definendolo “l’ultima menata” del portavoce di Giuseppe Conte ai cronisti. “Su la tensione e spingiamo gli indecisi a votare per il governo”, avrebbe aggiunto venendo preso in giro dall’editorialista del Giornale: “Spero che nessuno gli creda per non passare da allocco con uno del Grande Fratello”. È infatti fuori discussione che non si andrà a votare, nonostante le minacce neanche più tanto velate di Palazzo Chigi. Tra l’altro il portavoce del premier era stato punto in precedenza anche da Matteo Renzi, secondo cui Conte e i suoi collaboratori le starebbero provando tutte per racimolare qualche voto in più al Senato, dove la maggioranza assoluta sembra una chimera. “Rocco Casalino mandava brillanti sms ai nostri parlamentari, invitandoli a passare con loro, dicendo che avevano 170 senatori e la fila fuori. Invece sono sotto i 160. Secondo me Conte dovrebbe andare al Quirinale, ma non ci andrà”, aveva commentato Renzi ai microfoni dello speciale di Enrico Mentana.

"Cosa mandava Casalino". Rivelazione imbarazzante, Renzi lo ammette davanti a tutti: Palazzo Chigi deriso

