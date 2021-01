PiazzaPulita, sondaggio Index Research: crollo della fiducia in Giuseppe Conte e Matteo Renzi dopo la crisi di governo

22 gennaio 2021 a

a

a

Brutte notizie per Giuseppe Conte e Matteo Renzi. La crisi di governo non porta bene a nessuno dei due. Di più, il sondaggio realizzato da Index Research per PiazzaPulita segna un declino quasi inesorabile. Soprattutto quando si tratta del leader di Italia Viva. Il premier vede la propria fiducia calare del -2, passando da un 34 a un 32 per cento in una sola settimana. Va peggio all'ex presidente del Consiglio. Renzi, sono i numeri diffusi dal programma di La7 condotto da Corrado Formigli, scende addirittura del -4 per cento toccando quota 11 per cento.

"Raddoppiate in un solo anno". Trionfo della Meloni: nel conto in banca di Fratelli d'Italia donazioni da capogiro

Perdono un punto percentuale sia Matteo Salvini che Silvio Berlusconi. Il primo con un 27 per cento di fiducia. Il secondo con un 18. Invariate invece le cifre che riguardano Giorgia Meloni, Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio e Carlo Calenda. La leader di Fratelli d'Italia è al primo posto in classifica con un 38 per cento, mentre il segretario del Partito democratico vanta un 25 per cento, anche se il gradimento nei suoi confronti è calato negli ultimi mesi. Discorso simile per l'ex leader del Movimento 5 Stelle e il numero uno di Azione. Entrambi sono fermi al 17 per cento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.