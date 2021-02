L'aria che tira, "Giuseppe Conte premier più debole". Fonti riservate, il Ter parte già come mezzo fallimento

01 febbraio 2021 a

Se Giuseppe Conte salverà la poltrona a Palazzo Chigi, lo farà a un prezzo salatissimo. A L'aria che tira su La7 è il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana a spingersi in una profezia nerissima sul futuro dell'avvocato, e dell'esecutivo. "Partiamo da un contratto - premette la padrona di casa, Myrta Merlino -, ma in passato i contratti non hanno mai funzionato. Vito Crimi ha detto di escludere dal tavolo i punti divisivi, ma sappiamo bene che la realtà si incarica di portarli al tavolo, e il presidente del Consiglio è decisamente indebolito. I responsabili sono stati un tentativo fallito, una strategia sbagliata. E se tornerà a Palazzo Chigi Conte sarà meno forte. Un bel paradosso.

"A occhio la situazione è difficilmente componibile - conferma Fontana -. Io pensavo ancora che ci sia bisogno di uno scatto della classe politica, una visione più unitaria e un coinvolgimento dell'opposizione e delle forze migliori che può mettere in campo questo Paese". Traduzione: un governo di salvezza nazionale, magari anche solo un "governo Ursula", capace comunque di allargare sensibilmente il perimetro della maggioranza.

Se arriva un Conte Ter, sottolinea Fonana, "non si capisce perché in 4 o 5 mesi non si potevano affrontare i problemi in campo, evitando una crisi di governo in piena pandemia e con una crisi economica disastrosa. Se arriva un nuovo governo, la discontinuità probabilmente sarà un indebolimento del presidente del Consiglio, questa è l'unica discontinuità che vedo. Almeno dal punto di vista programmatico speriamo si sciolga qualche nodo. Matteo Renzi - conclude Fontana - ha vinto tanto, ha avuto un paio di passaggi di successo ma ha un limite: se arriva a rompere e fa saltare tutto rischia di restare solo, perché un partito come Italia Viva avrebbe molti deputati e senatori che rientrerebbero in Parlamento e difficilmente ci rientrerebbe anche Renzi. Quindi deve moderare il suo impeto.

