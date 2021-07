Giuseppe Conte e Beppe Grillo beccati insieme al ristorante: è davvero tregua nel M5s?

15 luglio 2021 a

Giuseppe Conte e Beppe Grillo si sono parlati a quattro occhi. L'atteso Incontro tra il fondatore dell'M5s e il primo premier espresso dal Movimento è stato a Marina di Bibbona. I due sono stati a pranzo insieme in un locale della località di mare dove il comico possiede Villa Corallina: al ristorante il Bolognese da Sauro. Beppe Grillo e Giuseppe Conte, accompagnati solo dagli uomini della scorta, si sono presentati alle 14.30 di oggi, giovedì 15 luglio e hanno ordinato un antipasto di pesce e una spigola al forno con verdure. A detta di chi li ha visti, conversando tra loro, è stato notato un clima molto cordiale tra Grillo e Conte dopo le feroci polemiche sul futuro del Movimento tra i due che hanno animato il recente dibattito politico.

Alle 16 erano sempre al tavolo, in attesa del dolce preparato da Celeste, la figlia del proprietario. L'incontro sarebbe il viatico per sancire un accordo già trovato tra i due, grazie alla mediazione dei sette saggi e soprattutto di due big grillini cioè Roberto Fico e Luigi Di Maio. Il nuovo Statuto è all’insegna dell’equilibrismo spinto: l’organizzazione interna prevede un ad operativo (Conte) e un presidente di garanzia e indirizzo (Grillo), rivela Dagospia.

Adesso bisogna vedere se questa tregua reggerà alla prova dei fatti. Come per esempio i fedelissimi di Grillo nel nuovo Movimento di Conte. L'ex comico vuole la garanzia che non ci siano rappresaglie contro i suoi uomini e quelli vicini a Di Maio. L'altra questione è la riforma della giustizia. Beppe Grillo se ne è ormai disinteressato, ma Conte non è convinto del si grillino chiesto da premier Draghi sulla riforma Cartabia. La Ue però ha messo in chiaro che l’erogazione dei fondi del Recovery è condizionata proprio all’approvazione della riforma del ministro della Giustizia. Il cerino, quindi, è in mano a Conte.

