Quarta Repubblica, Alessandro Di Battista durissimo con Conte e M5s: "Potete anche scordarvelo"

In un momento di difficoltà come questo per il Movimento 5 stelle non c'è da stupirsi se il leader Giuseppe Conte cerchi da far rientrare il "duro e puro" Alessandro Di Battista. Il quale però come ha ripetuto più volte negli ultimi mesi non ha assolutamente intenzione di ritornare nel gruppo grillino finché i pentastellati non decideranno di uscire dal governo Draghi. Questa è la condizione imprescindibile per il "Che Guevara pentastellato".

Posizione che ha ribadito durante la puntata di ieri sera 13 settembre ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4. L'ex parlamentare, infatti, ha subito chiarito: "Non è che escono due mesi prima delle elezioni del 2023 e pensano che arriva Di Battista a prendere qualche voto e fare campagna elettorale. Se lo scordano".

"Lo sostengo su alcune cose ma in maniera leale perché è una persona perbene, e Conte con me si è sempre comportato in modo leale", ha detto Dibba. Detto questo rimangono molte divergenze: "Sono uscito fondamentalmente perché il partito che non doveva governare con nessuno, oggi governa con tutti e per me questo è intollerabile. E continua a governare con tutti, e per me è inaccettabile anche pensare di tornare nel Movimento. Fino a che sta nel governo, il Movimento è avversario politico". Punto.

