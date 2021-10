Sergio Mattarella, la foto che conferma: niente bis al Quirinale. Il presidente cerca casa

01 ottobre 2021 a

a

a

Sergio Mattarella non ha alcuna intenzione di rimanere al Quirinale per un eventuale bis. Una possibilità di cui si è chiacchierato molto negli ultimi mesi. Lo aveva detto lui tempo fa, ribadendolo in diverse circostanze, ma adesso c'è quella che sembra la prova definitiva. Il presidente della Repubblica sta già pensando al trasloco e cerca casa a Roma. E c'è una foto, pubblicata dal Corriere della Sera, che lo dimostra. "Presidente, non so se posso... Ehm, possiamo fare una foto ricordo?", gli ha chiesto la ragazza che vive nella casa visitata da Mattarella. La giovane stava aspettando, come da indicazioni della proprietaria, che un possibile nuovo inquilino venisse a visitare l’appartamento in cui da qualche anno vive insieme al suo ragazzo.

"100 franchi tiratori per far fuori Draghi". Quirinale, ancora Renzi: il piano perfetto, "chi vuole spingere al Colle"

La coppia - come riporta il Corriere - sta per lasciare la casa. E come capita in questi casi, la proprietaria ha chiesto il favore di agevolare le visite di eventuali nuovi inquilini. Non è difficile immaginare, quindi, la sorpresa della ragazza che ha visto arrivare non un inquilino qualsiasi, ma il Capo dello Stato in carne e ossa. Accompagnato dalla figlia, mercoledì 29 settembre, Mattarella è andato a vedere questo appartamento, che si trova nella zona Nord-Est della Capitale.

Il piano di Mario Draghi per comandare in Europa (e le conseguenze per l'Italia): addio-Merkel, ecco cosa cambia

La casa si trova in "un palazzo signorile": 120 metri quadri circa, salone luminoso, cucinino, due bagni, tre camere da letto. Ovviamente - spiega Labate sul Corsera - si tratta di una casa in affitto, perché il presidente considera la casa di Palermo la sua residenza. L'autorevole inquilino, inoltre, avrebbe chiesto di avere l'appartamento pronto entro dicembre. Ulteriore conferma della sua volontà di lasciare il Quirinale.

"Vorrei Draghi subito al Colle. Ma...". La bomba di Giorgetti: ecco il piano di Casini, un impensabile ribaltone?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.