Striscia la notizia, Danilo Toninelli "non mollare... peti": un video clamoroso, cosa vi siete persi

Non poteva non esserci Danilo Toninelli al centro della satira della settimanale. Tra le battute migliori dei talk televisivi italiani, raccolti dalla rubrica di Striscia la notizia "Che satira tira" c'è quello di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, protagonisti martedì scorso su La7 ospiti di Giovanni Floris a DiMartedì.

"Toninelli ha scritto un libro che si intitola Non mollare mai - premette Luca -. Che è quello che gli dice sua moglie quando tira su il piumone", è la battutaccia di Paolo. E chissà che l'ex ministro di Infrastrutture e trasporti, quello che gestì (male) il post Ponte Morandi di Genova, oggi senatore duro e puro del Movimento 5 Stelle assai critico contro il governo di Mario Draghi, non voglia rispondere ai comici genovesi nella sua apprezzatissima (da chi fa satira) rubrica fissa di video-risposte su Instagram.

Ma Luca e Paolo ne hanno anche per Luigi Di Maio e Matteo Renzi. Il primo, seguendo la moda grillina, ha scritto il libro Un amore chiamato politica. "Il racconto del percorso che lo ha portato da lavorare in uno stadio a diventare ministro degli Esteri". In pratica, aggiunge Paolo, "non è diviso in capitoli ma in botte di cu***o". E per Renzi c'è il paragone con i Maneskin, "diventati famosi esibendosi in tutto il mondo. Proprio come lui".

