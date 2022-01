Pier Ferdinando Casini "sparito dalla tv e risponde a stento agli sms". Testimonianza da brividi: cosa gli sta succedendo

07 gennaio 2022 a

a

a

Pier Ferdinando Casini e Silvio Berlusconi hanno lo stesso obiettivo: andare al Quirinale e prendere il posto di Sergio Mattarella. Ma mentre il secondo lo dice chiaramente, il primo coltiva il suo desiderio in gran segreto. E infatti, riporta il Corriere della Sera in un retroscena, da mesi ormai è sparito dalla tv. Non partecipa ai talk show, non rilascia interviste, a stento risponde a telefonate e messaggi. Un suo "autorevole amico" ironizza: "Se non si fida al cento per cento dell'interlocutore, Pier non risponde neanche a messaggini sul cellulare tipo 'come stai?' o 'che cosa hai mangiato ieri sera?'".

"Scelta irresponsabile". De Luca, il "golpe" con cui cancella Mario Draghi: scuole chiuse fino a fine gennaio

Casini non si è auto-candidato, a differenza del Cavaliere, e nessuno - a parte Matteo Renzi - lo ha candidato. Ma non va sottovalutato. Pier Ferdinando ha una lunga carriera nelle istituzioni - è stato presidente della Camera - e ha sempre seguito i consigli dell'allora segretario generale di Montecitorio Ugo Zampetti (oggi segretario generale del Quirinale). Per questo sa bene che "non essere sostenuto da nessuno significa essere potenzialmente sostenuto da tutti".

Vergogna in prima pagina contro Berlusconi, i compagni dell'Espresso terrorizzati: ecco che roba è la sinistra | Guarda

Pier Ferdinando, poi, ha sempre avuto una personalità forte ma ha fatto scelte moderate. Mai divisive. Chi lo conosce da tempo spiega che il suo segreto è una "pozione magica" che non aveva mai rivelato a nessuno: "A Berlusconi non bisogna mai dire né sì né no. Perché se gli dici di sì, ti fagocita; se gli dici di no, si offende". Pozione magica che ora - con Berlusconi come "avversario" - finirà nel cassetto insieme all'immaginetta della Madonna di San Luca, alla quale si affida.

"Pare che tra i 7 graziati un mese fa...". Indiscrezioni-choc dal Quirinale, la scelta di Mattarella. Possibile?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.