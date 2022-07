Draghi, la frase rubata sul suo uomo: "Il più bravo di tutti". Chi è, ora si spiega tutto

22 luglio 2022 a

a

a

Mario Draghi lo ha definito durante l'ultimo Consiglio dei ministri, il primo dopo le sue dimissioni, "il più bravo di tutti". Chi è? Si tratta di Roberto Garofoli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Il premier lo ha elogiato subito dopo il suo intervento introduttivo alla riunione del Cdm. Garofoli, pugliese, magistrato da oltre 25 anni, prima penale e dal 2000 al Consiglio di Stato, di cui è presidente di sezione, è uno degli uomini ombra del governo Draghi. Considerato vicino al Pd, nel 2018 era stato costretto a lasciare il ministero del Tesoro perché sgradito al Movimento 5 stelle e al portavoce di Giuseppe Conte, Rocco Casalino, che lo aveva attaccato duramente anche in alcuni messaggi mandati a dei giornalisti perché "colpevole" di non trovare le risorse per il reddito di cittadinanza.

Insomma, non sarebbe un caso sei ieri 21 luglio durante il Cdm il premier dimissionario lo ha elogiato. La sua frase infatti può essere letta come uno "schiaffo" al Movimento 5 stelle di Conte e come un invito al Pd, partito a cui Draghi si è avvicinato nell'ultima fase del suo governo. "Dobbiamo essere molto orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto, nel solco del mandato del Presidente della Repubblica, al servizio di tutti i cittadini. L'Italia ha tutto per essere forte, autorevole, credibile nel mondo. Lo avete dimostrato giorno dopo giorno in questi mesi di governo", ha detto il presidente del Consiglio. "Ora dobbiamo mantenere la stessa determinazione nell'attività che potremo svolgere nelle prossime settimane, nei limiti del perimetro che è stato disegnato".