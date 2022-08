Guido Crosetto, "quello che non dirò mai in pubblico": strepitosa lezione alla sinistra

01 agosto 2022 a

a

a

"Non dirò mai in pubblico che un avversario è un pericolo per la democrazia": Guido Crosetto interviene nel dibattito politico mentre è in corso una campagna elettorale parecchio intensa in vista delle elezioni del 25 settembre. L'imprenditore ed ex coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia su Twitter ha spiegato che non parlerà mai di avversario pericoloso "tanto più se per quell’avversario negli anni precedenti le elezioni ho mostrato amicizia e rispetto. Tanto più se so che ha accettato, come me, le regole che la Costituzione detta".

"Solo giornalisti o anche comuni mortali?". Crosetto fa a pezzi Formigli su Civitanova

Crosetto, insomma, non le manda a dire. E infine fa un appello: "Basta inutile livore". Mai come quest'anno, infatti, sembra che l'unico obiettivo dei partiti del centrosinistra sia quello di "battere le destre" ed evitare che salgano al governo a ogni costo. Lo scenario, stando alla loro versione dei fatti, sarebbe da incubo. Di qui l'invito agli italiani a scegliere il loro schieramento.

L'imprenditore, però, non ci sta. Non accetta questo tipo di dibattito. E lo scrive in maniera chiara sui social, dove spesso - pur non essendo più in politica - commenta le dinamiche tra i partiti. Tanti i messaggi di supporto sotto al suo tweet. "Bravo Guido. Spero di vederti presto in politica. Persone come te sono assolutamente necessarie al nostro paese", ha scritto qualcuno. Mentre qualcun altro: "Esatto! Non dimentichiamo come hanno trattato tanti cittadini, discriminandoli e mettendoli uno contro l’altro".