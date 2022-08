In Onda, il sondaggio: boom del centrodestra, ma c'è il rischio "ombrellone"

15 agosto 2022 a

A In Onda il sondaggio presentato da Lorenzo Pregliasco di YouTrend fotografa bene la situazione attuale dei partiti. La corsa verso il 25 settembre è iniziata e di fatto le rilevazioni cominciano ad assumere un peso "prfetico" per il risultato del voto. Di fatto i numeri mostrati da Pregliasco confermano la fuga senza fine del centrodestra che di fatto è il grande favorito per le elezioni del prossimo 25 settembre. I dati del sondaggista parlano chiaro: "La coalizione di centrosinistra è intorno al 30%, quella di centrodestra è quella messa meglio: è al 48% con Fratelli d’Italia partito egemone.

Poi l’area altri con M5s intorno al 10% e Terzo Polo formato da Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi al 4,9%, Italexit al 2,9%". Numeri chiari che mostrano come il centrodestra sia ormai lanciatissimo verso la vittoria del 25 settembre.

Ma attenzione, come ha sottolineato recentemente Luca Zaia, a non cantar vittoria prima del tempo. Sarebbe un errore gravissimo da parte della coalizione moderata. E così, proprio in questa direzione, Pregliasco sottolinea quanto i sondaggi possano essere parzialmente veritieri in questa fase estiva. Infatti il sondaggista spiega che solo il 10 per cento degli italiani in questo momento sta seguendo da vicino la politica. A settembre, ma anche già dall'ultima settimana di agosto il quadro potrebbe essere più chiaro. Ma di fatto una costante resta in tutte le rilevazioni: il centrodestra è davvero imprendibile.