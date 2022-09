Sondaggio Noto, exploit M5s e Conte: le cifre che preoccupano l'Italia

08 settembre 2022 a

a

a

Il Partito democratico cola a picco. L'ultimo sondaggio, quello realizzato da Antonio Noto per Porta a Porta, lo dà addirittura sotto il 20 per cento. Nella puntata in onda su Rai1 mercoledì 7 settembre, il sondaggista snocciola a Bruno Vespa i numeri della disfatta di Enrico Letta. Giorgia Meloni con il suo Fratelli d'Italia, infatti, rimane saldamente al primo posto. Anzi, si piazza davanti a tutti al 24,3 per cento e in crescita (+0,8 rispetto al mese scorso). Sotto, e di parecchio, i dem: il Pd scivola al 19,5 (-0,5). Dall'altra parte invece festeggia il Movimento 5 Stelle, che registra un +1 per cento, toccando quota 13,5.

Clamoroso sondaggio della Ghisleri, chi fa il botto: tutte le cifre | Guarda

Dietro si piazza così la Lega. Matteo Salvini si attesta al 13 per cento, perdendo lo 0,5. E ancora, secondo Noto la coalizione formata da Azione e Italia Viva si piazzerebbe al 7,7 per cento (-0,3), davanti a Forza Italia al 6,9 (-0,6). Fanalini di coda Sinistra Italiana-Europa Verde 2,7 (-0,3), Italexit per l’Italia 2,7 (+0,7), Noi Moderati 2.5 per cento (-), Impegno Civico 2,2 (+0,7) +Europa 1,3% (-0,7). Calano anche gli indecisi che scendono di 2 punti e diventano il 28 per cento.

"Sta recuperando". Il sondaggio che può ribaltare tutto, ecco chi risale

Numeri alla mano il centrodestra con la Meloni, Salvini e Silvio Berlusconi è dato al 46,7 per cento e non lascia scampo agli avversari del centrosinistra che si piazzano al 25,7 per cento. Alla coalizione in testa andrebbero dunque " tra i 122 e i 132 seggi al Senato, mentre alla Camera ne otterrebbe tra i 250 e i 260". Il centrosinistra invece otterrebbe "tra i 37 e i 47 seggi al Senato, mentre alla Camera ne conquisterebbe tra i 79 e gli 89". Cifre al ribasso per quella che ora è la forza più numerosa in Parlamento: "Il M5s otterrebbe tra i 15 e i 19 seggi al Senato e 32-36 alla Camera. Il Terzo Polo, Azione/Italia Viva prenderebbe 8-10 seggi al Senato e tra i 19 e 23 alla Camera".