Giuseppe Conte massacrato dal pensionato al mercato: "Non siete capaci"

Una roboante figuraccia per Giuseppe Conte, il leader grillino. Figuraccia che purtroppo per lui è stata immortalata in un video rilanciato dall'agenzia Dire che ora sta rimbalzando un po' in tutta Italia, su diversi siti e su parecchi smartphone. Già, il peso di quella viralità su cui il M5s aveva costruito il successo degli esordi.

Bando alle ciance, lasciamo parlare i fatti. Siamo a Roma e nel corso di una passerella elettorale in un mercato capitolino - Conte è impegnato a sostenere la candidata M5s per le regionali in Lazio, Donatella Bianchi - ecco che un anziano e distinto signore con cappello avvicina il presunto avvocato del popolo. E gli impartisce una gustosissima lezione sul reddito di cittadinanza, il contestato assegno, la misura assistenzialista al centro di molteplici scandali e altrettante critiche.

"Presidente - attacca l'uomo - guardi che il reddito di cittadinanza è la principale causa delle disoccupazione e dei bamboccioni, perché regala soldi al chilo". E Giuseppe Conte, evidentemente spiazzato, che fa? Se la prende con i giornalisti: "Ha visto troppe trasmissioni su Mediaset, raccontano favole, la realtà è diversa". Già, non sapendo che fare, l'ex premier cambia bersaglio, se la prende con il nemico originario dei pentastellati: quei giornalisti che però, al giorno d'oggi, non chiamano più "pennivendoli", termine tanto caro a Beppe Grillo e Alessandro Di Battista.

