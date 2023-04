Sondaggio Tp, "a un livello inferiore": Schlein, scatta l'allarme

05 aprile 2023 a

a

a

I sondaggi adesso fotografano una situazione di stallo. A quanto pare l'effetto Schlein si è già esaurito e il Pd non riesce più a crescere. Fratelli d'Italia che è saldamente in testa è a un passo dal 30 per cento. Anche i 5s non riescono più a crescere. A fotografare la situazione è la media sondaggi di Termometro Politico. I dati sono abbastanza chiari. Fratelli d’Italia è al 29,1%. Il Pd si è fermato al 19,7%. Sembra essersi per ora esaurita la fase di recupero di alcuni voti di sinistra finiti al Movimento 5 Stelle, che non si muove di molto ed è al 15,8%, poco sopra il risultato delle politiche. Tra gli altri membri della maggioranza Forza Italia cresce e torna al 7%, mentre il partito di Salvini, la Lega è stabile al 7,8%. Fuori dai poli Azione/Italia Viva prende esattamente come a settembre, il 7,7%.

Gli alleati del PD, ovvero Sinistra Italiana/Verdi e +Europa, non brillano, e con il 3,3% e 2% sono a un livello inferiore di quello delle politiche. E proprio questo ultimo dato potrebbe rappresentare un vero e proprio problema per Elly Schlein.

Effetto-Schlein? Kaputt: Ghisleri annienta la piddina, la verità nelle ultime cifre

Avere alleati davvero deboli e con scarsissimo appeal sugli elettori potrebbe minare la performance della coalizione. Il risultato del Friuli Venezia Giulia di fatto ha sancito il fallimento delle alleanze del Pd che ha testato ancora il patto coi 5s con un risultato disastroso, il candidato giallorosso Moretuzzo è finito in disgrazia doppiato da Fedriga. Non proprio un ottimo debutto per la Schlein.