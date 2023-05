Emilia Romagna, la mossa decisiva del governo: "Tasse sospese"

17 maggio 2023 a

a

a

Il governo interviene per dare una mano concreta alle popolazioni dell'Emilia Romagna duramente colpite dal maltempo. Il bilancio è di 9 morti. L'esecutivo ha predisposto già l'invio di risorse e ulteriori interventi saranno decisi nel Cdm previsto per il 23 di maggio. Ma uno dei punti più importanti è la sospensione dei tributi. Come ha confermato il viceministro all'Economia, Leo: "Anche la materia tributaria formerà oggetto di esame nel provvedimento legislativo che verrà varato dal prossimo Cdm. Nello specifico verranno sospesi i termini per i versamenti e per gli adempimenti tributari tanto per le persone fisiche quanto per strutture più articolate. Penso alle società, siano esse società di capitali o società di persone. Con il ministro Calderone poi valuteremo anche gli adempimenti che saranno posti a carico dei sostituti d’imposta, perché i sostituti d’imposta potranno usufruire di meccanismi di sospensione", ha affermato intervenendo in conferenza stampa sull’emergenza maltempo in Emilia-Romagna nella sede della Protezione civile a Roma.

"Come è stato ricordato è tutto un work in progress, perché dobbiamo individuare quali sono tutti i comuni della regione Emilia-Romagna che saranno interessati da questi eventi calamitosi. Per cui, una volta fatta questa puntuale ricognizione, limitare la sospensione di tutti gli adempimenti tributari in termini di versamenti e ulteriori adempimenti per avere una mappatura completa", ha aggiunto Leo.

