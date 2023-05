Camera, il dossier dei 5s per ribaltare il Parlamento: "Chi rischia il seggio"

24 maggio 2023 a

Circa venti deputati sarebbero a rischio seggio a Montecitorio. Il motivo? Quello che sta accadendo nella Giunta per le Elezioni alla Camera, dove un emendamento di Forza Italia fissa nuovi criteri per il calcolo delle schede nulle. Tra i nomi a rischio ci sarebbero personaggi noti come Umberto Bossi, Roberto Morassut e Gianni Cuperlo. Ma anche Roberto Speranza ed Eugenia Roccella. Questo quanto emerge da una relazione riservata che - come riporta Repubblica - il gruppo del Movimento 5 stelle avrebbe chiesto a un esperto di leggi elettorali.

Intanto, però, dagli uffici della presidenza della Giunta fanno sapere che il caso riguarda solo un collegio uninominale in Calabria. Diversa la versione riportata nella relazione richiesta dai grillini: "Saremo chiamati a ricontare tutte le schede nulle in commissione con effetti imprevisti", ha spiegato la deputata Anna Laura Orrico dei 5 stelle. All'origine di tutto il ricorso presentato da Andrea Gentile nel collegio uninominale U02 della Calabria, che lo ha visto perdere nei confronti di Anna Laura Orrico per 482 voti di differenza per l'elezione alla Camera.

Gli azzurri hanno presentato un emendamento in Giunta per chiedere che venga considerato valido il voto anche se nella scheda uninominale l'elettore ha barrato il simbolo di due liste a sostegno del candidato. "In caso passasse questa linea interpretativa, gli effetti potrebbero andare ben al di là del destino del collegio di Cosenza - ha sottolineato il professore Michele Guatini nella relazione consegnata al M5s -. Innanzitutto verrebbero coinvolti quei collegi uninominali decisi per pochi voti e che, a fronte di un eventuale riconteggio delle schede nulle alla luce dell'eventuale nuovo indirizzo deciso dalla Giunta, potrebbero vedere ribaltato l'esito". Secondo i grillini, dunque, se passasse l'emendamento di FI tutte le schede nulle dovrebbero essere ricontate anche in assenza di ricorsi.