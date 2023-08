Giorgia Meloni, scelta "radicale" in vacanza: ecco dove alloggia

Roberto Tortora 08 agosto 2023 a

Anche per Giorgia Meloni è tempo di andare in vacanza con sua figlia Ginevra ed il suo partner Andrea Giambruno, giusto il tempo di presenziare all’ultimo Consiglio dei ministri e poi partire verso la Valle d’Itria, in Puglia, tra la città Bari e le province di Brindisi e Taranto. Pronta a ricevere la visita della sorella Arianna e del marito, il ministro Francesco Lollobrigida. Sarà un riposo attivo sia perché il premier dovrà pensare già all’autunno e alla prossima legge di bilancio, al Mes, al salario minimo, alla giustizia etc. sia perché l’estate salentina servirà per fare dei sopralluoghi in vista del G7 del giugno 2024, a guida italiana e che si terrà proprio in Salento. In uscita il 12 Settembre, oltretutto, c’è il suo libro-intervista scritto con Alessandro Sallusti, dal titolo La versione di Giorgia, edito da Rizzoli.

E secondo quanto si apprende, per tenere lontani cronisti e curiosi durante i pochi giorni di vacanza in Puglia, Meloni avrebbe stravolto le sua abitudini optando per una scelta "radicale": ha infatti scelto di alloggiare in una masseria meno conosciuta, insomma non quella a cui più volte si è vista di Borgo Egnazia.

La Meloni ha già tracciato la linea: “È fondamentale che gli italiani vedano un governo che, con tutti i suoi limiti, le difficoltà esistenti e gli errori che possono esserci, ce la mette tutta. In buona fede, con umiltà e con amore”. Dopo l’uscita del libro ci sarà il viaggio negli Usa del 20 settembre, a New York, per partecipare alla 78esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Prima, però, la Meloni sarà anche in Grecia per un bilaterale con il premier Mitsotakis e via così tra Bruxelles, Grenada, Tel Aviv e il G20 di New Delhi.

Per ora, però, Giorgia può partire serena, anche perché i dati di gradimento del suo governo restano alti, il 53,3% degli elettori ritiene “stabile” e “salda” la legislatura in carica. Certo, un occhio vigile lo dovrà mantenere, viste le recenti dichiarazioni di Marcello De Angelis sulla strage di Bologna, per la quale ha dovuto chiedere scusa e visti anche i casi Visibilia e Santanchè. Nel frattempo, Salvini va a Pinzolo e Tajani in collina a Fiuggi. Perché anche in un’alleanza forte arriva il momento di godersi un po' di relax lontano da tutti gli altri.