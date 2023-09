Gianfranco Fini, FdI all'attacco: "Ha fatto disastri, deve tacere"

21 settembre 2023 a

Gianfranco Fini da tempo ama rilasciare interviste in cui tra le righe mette nel mirino l'esecutivo di centrodestra e soprattutto Fratelli d'Italia. L'ex presidente della Camera in un colloquio con il Fatto ha criticato la gestione dell’emergenza migranti mettendo anche in discussione la sua legge, la Bossi-Fini, che andrebbe, a suo dire, riformata.

Una mossa, quella di Fini, che ha irritato e non poco Fratelli d'Italia che con Giovanni Donzelli manda un messaggio chiaro a "Gianfry": "Pur essendo sempre un piacere leggere Gianfranco Fini, lo leggiamo come qualsiasi altro commentatore. Diciamo che Gianfranco Fini non detta la linea politica di FdI, mi sembra abbastanza evidente", ha affermato. "Noi abbiamo già dimostrato la volontà di aprire i flussi regolari. Abbiamo invertito la tendenza degli anni precedenti in cui si poteva a entra solo illegalmente. Nel frattempo è cambiato il mondo".

E lo stesso Donzelli ha poi aggiunto: "Quello dei migranti è un tema complesso, che stiamo affrontando nella sua completezza. Non si può continuare ad avere un'Italia in cui sono gli scafisti e i trafficanti di esseri umani a scegliere chi arriva. Avanti quindi con la lotta a questi criminali, col ritorno dei flussi regolari, col controllo delle frontiere. Per la prima volta grazie a Giorgia Meloni", ha concluso, "l'Europa ha capito che deve difendere i propri confini esterni.

L'Ue se ne sta occupando, anche se in Europa c'è chi cerca di speculare politicamente - e mi riferisco alla sinistre - per provare ad avere un piccolo vantaggio elettorale e mettere in difficoltà l'Italia. Noi pensiamo al bene dei cittadini e siamo abituati a chi prova di rovinare i nostri piani, ma andiamo avanti con convinzione e determinazione".

Ma non è l'unica voce di Fdi che tuona contro Fini. Il senatore di FdI Alberto Balboni, ospite di Start su Sky Tg24: “Gianfranco Fini farebbe meglio a tacere, perché con i disastri che ha combinato nella sua storia personale e politica credo che non abbia troppa autorevolezza sull’argomento”. Parole pesantissime che sono una pugnalata alle spalle dell'ex leader di An, Balboni tra le righe ricorda anche il caso della casa di Monte Carlo. Insomma per Fini l'intervista al Fatto si è rivelata un boomerang.