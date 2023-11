Forza Italia, indiscrezioni: chi è pronto a tornare in azzurro

06 novembre 2023 a

Tam tam impazzito su Forza Italia. Dopo il "ritorno" nel partito azzurro di Letizia Moratti e Gabriele Albertini, i due ex storici sindaci di Milano, stanno circolando nuove voci su altri importanti "acquisti" in vista delle elezioni europee, primo banco di prova per la tenuta del partito fondato da Silvio Berlusconi. In particolare si è fatto con insistenza il nome di Roberto Formigoni ma l’ex governatore lombardo (che è corteggiato anche da Fratelli d'Italia) scioglierà la riserva, secondo quanto si vocifera, a fine novembre, quando ormai sarà chiusa definitivamente la sua vicenda processuale per il caso Maugeri-San Raffaele.

Ma attenzione, perché secondo alcuni retroscena, oltre a Formigoni sarebbe pronto a tornare in Forza Italia Paolo Romani, esponente storico azzurro (in Parlamento dal 1994 al 2013) che già da qualche tempo medita di tornare in campo, anche se per ora non ci sarebbe nulla di concreto.

"Alla fine ritornerò all’ovile azzurro? Chissà, potrei avere un futuro alle spalle", ironizza l'ex ministro dello Sviluppo economico del Berlusconi quater, sentito da Adnkronos: "È vero, lo scorso 29 settembre ho partecipato alla cerimonia di intitolazione a Berlusconi della Terrazza Belvedere al 39esimo piano del Pirellone, nel giorno in cui il presidente di FI avrebbe compiuto 87 anni. Poi ho dato una mano a Galliani per le suppletive di Monza: sono amico di Adriano da oltre 40 anni e non potevo non aiutarlo per la campagna elettorale...".

Un attivismo che sembra a tutti un indizio rivelatore del desiderio di tornare a fare politica attiva. Da Forza Italia si smentiscono "contatti e trattative in corso con Gelmini e Romani". Fuori dallo scouting azzurro anche l’ex senatrice Mariarosaria Rossi, una delle ex fedelissime di Berlusconi, che non sarebbe mai stata "attenzionata".