Tagadà, Renzi seppellisce la sinistra: "Con Crosetto mi sento tranquillo"

01 dicembre 2023 a

a

a

"Bello il discorso di Crosetto, ma solo in teoria": Matteo Renzi lo ha detto nello studio di Tiziana Panella a Tagadà su La7. Il leader di Italia viva nonché ex premier ha parlato del polverone che si è alzato negli ultimi giorni sul ministro della Difesa, dopo che quest'ultimo in un'intervista ha evocato l'eventualità di una spallata giudiziaria al governo Meloni. E di questo oggi è andato a riferire in Parlamento. "Ha raccontato come deve essere la giustizia: garantista - ha proseguito Renzi -. Poi Crosetto a me piace, è un uomo delle istituzioni, mi sembra molto solido. Con lui ministro della Difesa mi sento tranquillo". Un giudizio che stride con quello della sinistra, che invece ha subito puntato il dito contro il ministro.

Quello che a Renzi non va giù, però, è che non ci sia ancora stato un provvedimento nel campo della giustizia: "Cè un problema. Se dici che c'è qualcosa che non va nella giustizia e sei al governo devi cambiare le cose, non puoi sparare in aria una minaccia o comunque evocare il problema e poi bloccare la riforma della giustizia". Sulla premier, in particolare, ha affermato: "Meloni ha una capacità di gestire i media e i social network che io apprezzo e ammiro perché bisogna anche saper riconoscere quando gli altri sono bravi. Dopodiché un presidente del Consiglio non si valuta da come scrive un tweet ma da quello che scrive in Gazzetta Ufficiale e al momento non vedo nessuna riforma. Son passati 14 mesi. Noi stiamo a parlare dei complotti e contemporaneamente hai il pane che costa più di un anno fa, il latte che costa più di un anno fa, la benzina che è aumentata...".