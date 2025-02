Ilaria Cucchi, FdI le risponde sui social: "Fa paura la legalità?"

27 febbraio 2025 a

"La senatrice Ilaria Cucchi si scaglia contro le misure adottate a tutela dei cittadini che vivono nelle aree ad alto rischio, in cui il Governo ha deciso di potenziare la presenza delle Forze dell'Ordine. Vi fa paura la legalità?": a farlo presente è l'account ufficiale di Fratelli d'Italia su Facebook a proposito della parlamentare eletta con Avs. Quest'ultima, in particolare, sulla mobilitazione di centinaia di agenti al Quarticciolo, a Roma, aveva detto: "Trasformare i quartieri più vulnerabili in teatri di guerra. È questo il 'metodo Meloni', che al Quarticciolo a Roma dispiega centinaia e centinaia di agenti in un gigantesco blitz che per le sorti del quartiere non cambierà assolutamente nulla. Cambierà invece tanto a fini propagandistici".

Secondo lei, insomma, dietro al provvedimento non ci sarebbe la necessità di fronteggiare il tema della sicurezza, ma dell'altro: "A fronte di investimenti che scendono nell’istruzione, nella sanità e in tutto quello che rende davvero sicure le nostre città, il governo continuerà a giocarsi la carta dell’emergenza in aula, strumentalizzando un’emergenza creata ad arte per evitare ogni discussione sul merito delle loro proposte. Insomma: polizia, fuori; fiducia, dentro. Soluzioni zero, da nessuna parte".

Peccato, però, che le misure prese dal governo Meloni non dispiacciano affatto a chi nei quartieri più difficili ci vive. Lo si evince dai commenti sotto al post di FdI. Qualcuno, per esempio, ha scritto: "È una reazione vergognosa. In certi casi alcune persone dovrebbero provare cosa voglia dire vivere in zone a rischio".