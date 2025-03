Soumahoro beccato da Striscia: "L'assicurazione auto è scaduta". E lui scappa

12 marzo 2025 a

Ancora guai per Aboubakar Soumahoro. Ma questa volta la sua famiglia non c'entra nulla. L'onorevole, ex deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e ora nel Gruppo Misto dopo l'abiura di Bonelli e Fratoianni, è stato immortalato dalle telecamere di Striscia la Notizia mentre stava circolando per le strade della Capitale a bordo di un'auto. Fin qui, all'apparenza, nulla di strano. Peccato che il veicolo presentasse un'assicurazione scaduta. Un dettaglio che però non è sfuggito al tg satirico di Canale 5: il Gabibbo ha mandato subito un suo inviato.

Dopo aver ricevuto una segnalazione sull'ex sindacalista - che si stava recando puntualmente con la propria auto alla Camera, la cui copertura assicurativa scadeva proprio il giorno di San Valentino, il 14 febbraio - ieri, martedì 11 marzo, Moreno Morello lo ha intercettato fuori da Montecitorio. L'inviato del Gabibbo voleva solo avvisarlo di questa grave violazione del codice della strada. Ma il diretto interessato ha preferito darsi alla fuga.

Nonostante Morello si fosse avvicinato al finestrino con tanto di microfono, Soumahoro è scappato svoltando a destra. E anche qui ha commesso un'altra infrazione stradale, dato che si è dimenticato di mettere la freccia. Striscia ha ottenuto comunque un risultato: dopo l’intervento del tg satirico, infatti, l’onorevole ha immediatamente regolarizzato la sua posizione.