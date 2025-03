Giancarlo Giorgetti smentisce Il Foglio sulla lite con Meloni: "Naturalmente sono tutte balle"

15 marzo 2025 a

Toh, altre balle che trovano diritto di cittadinanza sulla stampa progressista. Giovedì, infatti, Il Foglio e poi anche Repubblica davano conto di una presunta lite, tra urla e parole pesanti, tra Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, e il premier, Giorgia Meloni. Il tutto sarebbe avvenuto nel corso e a margine dell'ultimo Consiglio dei ministri.

E, puntualmente, piovono secche smentite, anche un poco sconcertante. Ora è il turno di Giorgetti, che ha parlato a Tutta un'altra economia, uno degli eventi preparatori in vista del Congresso federale della Lega. "Leggo che io avrei litigato con Meloni - ha sospirato il ministro dell'Economia -, naturalmente sono tutte balle. Ma se i giornalisti decidono che è così è inutile che smentisci", ha picchito duro Giorgetti.

Per inciso, la notizia era stata "smentita categoricamente" anche nel giorno stesso in cui Il Foglio la aveva data. Fonti di Palazzo Chigi spiegavano in una nota che Meloni e Giorgetti "continuano a lavorare in piena sintonia e con la massima condivisione sui vari dossier aperti, inclusa la difesa europea". E ancora, la nota metteva in chiaro che le ricostruzioni che circolavano in quelle ore "sono del tutte infondate e prive di ogni riscontro reale". Un fiume di balle, insomma...