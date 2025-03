In piazza per l'Europa: sì, ma quale? Cronaca in diretta di una sinistra allo sbando

15 marzo 2025 a

a

a

Tutti insieme appassionatamente, anche se non è poi così chiaro per che cosa. Eccoci a "Una piazza per l'Europa", il via alle 15 in piazza del Popolo a Roma. Si tratta della manifestazione-evento lanciata da Michele Serra e da Repubblica, un raduno per riaffermare, così spiegano, i valori fondanti della Ue: pace, diritti, inclusione. Il tutto in un momento, nota bene, in cui l'Europa vota per il riarmo. Insomma, è grande la confusione sotto al cielo. Tra i partiti aderiscono Pd (Elly Schlein sarà in piazza), Azione con Carlo Calenda, Nicola Fratoianni con Sinistra Italiana, +Europa e Matteo Renzi con Italia Viva. Si è sfilato, al contrario, Giuseppe Conte, leader grillino contrario al riarmo. Niente bandiere di parito. Niente politici sul palco (eccezion fatta per 14 sindaci, tra i quali Roberto Gualtieri di Roma, Beppe Sala di Milano e Matteo Lepore di Bologna). Sul palco si alterneranno artisti e intellettuali-simbolo dell'intellighenzia progressista: oltre a Serra, tra i molti, Corrado Augias, Antonio Albanese, Antonio Scurati, Lella Costa, Gianrico Carofiglio e compagnia cantante. Il solito circoletto, insomma. Di seguito, la diretta con il racconto dei principali momenti dell'evento.

15.00 Ecco Bella Ciao, poteva mancare?

A Roma è tutto pronto per la manifestazione. E come si scaldano? Presto detto: la piazza intona "Bella ciao", il canto partigiano che non si capisce bene che c'azzecchi con le bandiere Ue che sventolano

Ore 14.37 - Carlo Calenda: non lasciamo la piazza ai pacifinti

"L'Europa deve riarmarsi. Ci diranno che siamo belligeranti? Noi rispondiamo che la forza e la libertà stanno insieme". Così Carlo Calenda ribadendo il suo sostegno al piano europeo.

Ore 14.21 - Gentiloni in brodo di giuggiole

"La manifestazione mi riempie di gioia. Domani leggeremo sui giornali della discussione, ma che ci sia una piazza piena per chiedere una Europa più forte grazie a Michele Serra. E forse anche grazie a Donald Trump". Così Paolo Gentiloni, ex premier, in un'intervista al convegno di Rigenerazione democratica, organizzato da Paola De Micheli.

Ore 14.03 - Elly Schlein: "Un'Europa più politica"

"Io non credo che la via delle trattative bilaterali sia vincente, credo che l'unione faccia la forza anche da questo punto di vista. Noi vogliamo un'Europa più unita che sia in grado di reagire insieme e anzi di anticipare la politica commerciale di Trump. Come? Beh, quelle cose che abbiamo chiesto in queste settimane e che torniamo a chiedere tra poco, credo insieme, anche nella bella piazza del popolo che si rientrerà a partire dalle tre. Chiediamo finalmente un salto in avanti di integrazione europea verso un'Europa politica, chiediamo finalmente di andare verso un'Europa federale": così Elly Schlein a ridosso della manifestazione.