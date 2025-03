Giorgia Meloni, Le Figaro s'inchina al governo: "Perché l'economia italiana va così bene"

15 marzo 2025 a

Anche dalla Francia si sono resi conto dei successi del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del suo governo. "Surplus di bilancio commerciale, record di esportazioni extra Ue...perché l'economia italiana va così bene": titola così Le Figaro, ricordando che "nel 2024, l'Italia è stato l'unico membro del G7 a realizzare un'eccedenza primaria". Nell'articolo firmato dall'imprenditore Edoardo Secchi, presidente e fondatore del Club Italia-Francia, si legge che "nel 2024, l'economia italiana ha saputo dar prova di resilienza nonostante le tensioni internazionali e il rallentamento dell'economia cinese".

Nonostante ciò, "l'Italia ha superato le previsioni del governo e di diversi analisti che affermavano che la recessione in Germania, suo principale partner economico, la colpirebbe in modo negativo. Non avevano tenuto conto di certi fattori, come lo sviluppo di nuovi mercati al di fuori dell'Unione europea e la riduzione del deficit energetico". Secondo l'articolo, il successo italiano "può essere attribuito a 4 elementi", il primo "il miglioramento della situazione dei conti pubblici", poi "la bilancia commerciale" ampiamente favorevole nonostante "il contesto economico che sembrava sfavorevole".

Inoltre, "nonostante le difficoltà strutturali che l'Italia incontra nell'approvvigionamento di elettricità, è riuscita a diminuire il suo deficit energetico", un elemento "centrale per la competitività delle imprese, il controllo della bilancia commerciale e del bilancio pubblico".