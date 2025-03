Romano Prodi, il video a DiMartedì? "La manina della Schlein"

C'è la "manina" di Elly Schlein dietro alla "imboscata" di DiMartedì, che martedì sera con un video ha inchiodato Romano Prodi? A pensar male si fa peccato ma molto spesso ci si azzecca, diceva Giulio Andreotti. Soprattutto se si parla di Partito democratico, potrebbe ribadire oggi il Divo. Perché al Nazareno da mesi è un tutti contro tutti, una faida interna tra chi vorrebbe sostituire la segretaria e trovare un altro leader per il centrosinistra e chi invece non si rassegna a mollare il potere (relativo, ma sempre potere è) dopo solo un paio d'anni. E così succede che quanto accaduto sabato mattina a Roma, con il Professore che ha tirato una ciocca di capelli a Lavinia Orefici, giornalista di Quarta repubblica colpevole di avergli posto una educatissima domanda sul Manifesto di Ventotene, non rappresenta solo un ìmbarazzo. Ma anche una opportunità.

Quella di far fuori, come ammesso da gente di peso come Massimo Giannini (ma l'editorialista di Repubblica non è il solo), l'uomo che potrebbe prendere il posto della stessa Schlein come federatore. Assolutamente temporaneo, vista l'età, ma il grande dinamismo politico dell'ex premier, la sua vicinanza a Paolo Gentiloni (lui sì, assolutamente in grado di scalzare Elly), le continue interviste critiche riguardo al Pd e alla sua leadership non sono passate inosservate a nessun commentatore.

"Schlein vuole impallinare Prodi come i '101' sul Quirinale?", abbozza qualcuno dentro al Pd secondo un retroscena del Giornale, rievocando il precedente più fragoroso della guerra democratica. Prodi oggi risulta indifendibile, dopo il video in cui si vede la tirata di capelli alla giornalista. E "il fatto che a trasmettere il filmato sia stata una trasmissione di certo non tacciabile di vicinanza al centrodestra, è benzina per il confronto interno ai dem", aggiunge il quotidiano stesso.

