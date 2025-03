Giuseppe Conte, la manifestazione del M5s? Lo spot lo fa Rita De Crescenzo

Giuseppe Conte arruola Rita De Crescenzo per promuovere la manifestazione del Movimento cinque stelle contro la proliferazione delle armi nell'Unione europea. No, non è uno scherzo. L'ex presidente del Consiglio torna a vestire i panni di avvocato del popolo e come suo portavoce si serve dell'influencer diventata celebre dopo l'"invasione di Roccaraso". Il leader del M5s conto sul grande seguito social di cui dispone la tiktoker per attrarre sempre più gente a Roma il prossimo 5 aprile.

"Stop alle armi - inizia così il primo di una serie di video postato da Rita De Crescenzo sui social. Il 5 aprile ci sarò io a Roma a fare una grande manifestazione. All'una del pomeriggio, stop alle armi. Ci saranno tutti gli sportivi, i più famosi d'Italia. E ci sarà pure il sindaco. Ok? Stop alle armi. Chi vuole partire da Napoli alla stazione centrale si stanno organizzando il treno e pure i pullman. Tutto gratis. Non si paga, non si caccia una lira. l'importante è che venite tutti quanti a fare questa bellissima manifestazione. Stop alle armi. Vi lascio qua questa bellissima locandina. Vi aspetto in tanti. Comunque domani ne faccio ancora un altro di video. Va bene? Tutti quanti a Roma all'una".