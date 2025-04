Bologna diventa città femminista: la priorità di Lepore

Grandi iniziative. Mercoledì, al centro del parco della Montagnola, sarà presentato il volume “Atlante di genere di Bologna per una città femminista”, realizzato in collaborazione tra Comune di Bologna, Period Think Tank e Sex & the City. Interverranno il vicesindaco Emily Clancy (in rappresentanza del primo cittadino Matteo Lepore); Anna Borghesi dell’Ufficio Pari opportunità e poi altri ancora. Modera Giulia Selmi, Università di Parma. “Atlante”, si legge, «vuole favorire una comprensione più profonda di come il genere influenzi il modo in cui le persone vivono e si muovono negli spazi urbani e offrire un’occasione per scoprire iniziative che stanno trasformando la nostra città». Bologna e il femminismo: Lepore ha le sue priorità. Che non sono sicurezza e lotta al degrado.