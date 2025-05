Dl Sicurezza, il delirio rosso di Avs: "Ecco la legge fascistissima"

Un parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra ha perso la testa parlando del Dl Sicurezza in Parlamento. “Abbiamo ascoltate le voci delle relatrici di questo provvedimento solo oggi, durante l’esame del testo in commissione non abbiamo mai sentito una parola - ha tuonato Filiberto Zaratti, capogruppo di Avs in commissione Affari costituzionali -. Eppure è un testo che cambia la natura della nostra Repubblica. Introduce nuovi 14 reati, più 16 aggravanti di reati già esistenti, ristringe le libertà, vieta il blocco stradale che dal 1948 è una sanzione amministrativa, oggi diventa reato penale ma solo se si usa il proprio corpo: chi blocca la strada con un trattore no. Vietate le proteste contro le grandi opere, contro il ponte o gli inceneritori non si può dissentire, né protestare per i cambiamenti climatici. 50mila famiglie sono in difficoltà abitativa: come si fa a punire con la galera chi non ha una casa? Perché non gli date un alloggio anziché metterle in carcere?".

E ancora: "100 anni fa venivano varare le leggi fascistissime, limitavano la libertà di espressione, introducevano i podestà, come quelli che Piantedosi oggi vorrebbe ripristinare per i comuni a rischio di infiltrazione mafiosa, vietavano gli scioperi: ecco questo decreto somiglia moltissimo alle leggi fascistissime di 100 anni fa”.