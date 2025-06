I poliziotti sotto attacco: "Gli specialisti del caos temono le nuove norme"

«La domanda è una sola: chi ha davvero paura di questo decreto? Di certo non i cittadini onesti». Domenico Pianese è il segretario generale del sindacato di polizia Coisp. E questa è la sua reazione appena legge cosa c’è scritto nello striscione con cui i manifestanti aprono il corteo di Roma contro il “decreto sicurezza”: “Alziamo la testa contro lo Stato di paura”. «L’unica paura, oggi, ce l’ha chi teme di non poter più agire nell’impunità», attacca il rappresentante degli uomini in divisa. Il decreto, aggiunge, «spaventa i professionisti del disordine». Altro che repressione, si tratta di un provvedimento che «mette ordine». Finalmente, a sentire i sindacati di polizia.

«La flagranza differita serve a identificare i responsabili, le aggravanti proteggono gli agenti aggrediti, le pene più severe per i danneggiamenti mettono un limite chiaro: la protesta non è vandalismo e la libertà non è impunità», ribatte Pianese.

PIÙ TUTELE

Per il suo collega Felice Romano, segretario generale del Siulp, il decreto punta ad «aumentare la sicurezza dei cittadini, il controllo del territorio, la certezza del diritto, la garanzia dell’operato delle Forze di polizia e le necessarie tutele di tutti gli operatori che la sicurezza la devono garantire quotidianamente in tutto il Paese».

Poi c’è la possibilità, per le Forze di polizia impegnate nei servizi di ordine pubblico, di «adottare le bodycam». La prova «di come le donne e gli uomini in uniforme non hanno alcuna remora affinché la loro azione sia cristallizzata per poter essere vagliata sotto il profilo della legittimità e della proporzionalità». Tutto il contrario della propaganda messa in atto da chi, invece, insiste con la proposta dei codici identificativi alfanumerici sui caschi degli agenti.

«Ma quale strumento di repressione, il decreto sicurezza è un passo avanti sulla tutela delle Forze dell’ordine e sulla risposta alla violenza nelle piazze», concorda Fabio Conestà, segretario generale del Mosap.