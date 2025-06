La solita doppia morale sulla guerra e i bambini

Non c’è stata mai alcuna manifestazione per i bambini di Amburgo e Dresda dopo il secondo conflitto mondiale. Le fiaccolate, lì, le fecero con le “tempeste di fuoco” che bruciavano i corpi in un amen gli aviatori angloamericani, per distruggere il nazismo applicando un crudo sillogismo da tempi di guerra: i tedeschi sono nazisti, i nazisti sono cattivi, tutti i tedeschi sono cattivi. Civili compresi. Poi c’è stato il Processo di Norimberga, per punire i più cattivi tra i nazisti e tra i tedeschi, per crimini contro la pace, crimini di guerra e contro l’umanità. Il più orrorifico di tutti e senza precedenti, era la Shoah, lo sterminio sistematico di un popolo per cancellarlo dalla faccia della terra. Il termine genocidio venne coniato proprio per un male assoluto, che disarmava persino la parola olocausto. Non c’era mai stato niente di paragonabile prima, e niente ci sarà dopo. Gli ebrei, dopo duemila anni di persecuzioni e un tentativo di distruggerli fino all’ultimo, giurarono a loro stessi e al mondo che non ci sarebbe stata mai più una Shoah, perché non l’avrebbero mai permesso. La loro patria l’hanno difesa contro tutto e contro tutti, legittimando l’esistenza di Israele con le ceneri dei sei milioni di ebrei fucilati, gassati e cremati nei campi di sterminio, e col sangue dei sopravvissuti e dei loro discendenti versato in guerra e negli attentati terroristici.

Quello sparso nello scannatoio del 7 ottobre a opera dei tagliagole di Hamas non sembra avere più peso specifico nell’opinione pubblica occidentale drogata dalla propaganda pro Pal. Come i berlinesi del 1945, i gazawi raccolgono il prezzo delle scelte criminali dei capi che hanno voluto, esaltato e sostenuto, godendo in piazza dell’effimero “trionfo” nella macelleria del 7 ottobre e osannando i miliziani che hanno fatto sfilare gli ostaggi come carne da esibire. Tra le urla di giubilo non c’erano i «Sieg Heil» delle scenografiche parate naziste riprese da Leni Riefenstahl, ma l’essenza era la stessa. Quando retoricamente i gerarchi nazisti chiedevano se il popolo volesse burro o cannoni, la risposta fu: «cannoni!». E la Germania sarà spianata dai bombardamenti. Sotto alle macerie di un’affamata Berlino c’erano uomini, donne, bambini, vecchi, innocenti tra i colpevoli. Pure Gaza ha fame e galleggia su un mare di macerie dove non si vedono più le strade delle manifestazioni di folla in preda a un orgiastico giubilo anche quando i terroristi islamici spianarono le Twin Towers di New York.