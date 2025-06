Giorgia Meloni a Confcommercio: "Solo grazie a voi, il motore del Paese"

"Il governo ha creato le condizioni migliori per la crescita, ora bisogna consolidare la tendenza economica positiva": Giorgia Meloni lo ha detto in un messaggio inviato all’assemblea di Confcommercio, definendo i commercianti come "uno dei motori del Paese". Poi ha ribadito che la riduzione della pressione fiscale "con un’attenzione particolare per il ceto medio" è tra i primi obiettivi del governo. E ancora: "Il governo si è limitato a fare la parte che gli spetta, cioè creare le condizioni migliori per la crescita della competitività. Fin dal primo giorno a Palazzo Chigi ci siamo schierati al fianco di chi crea ricchezza e di chi crea occupazione. Stiamo creando un ambiente favorevole per chi vuole investire in Italia e allo stesso tempo siamo impegnati per aiutare le nostre aziende a rafforzare l’export e la loro presenza sui mercati internazionali”.

La premier, poi, ha rivendicato i risultati raggiunti: "Oggi le imprese del terziario di mercato contribuiscono per circa la metà del Pil e dell'occupazione. Siete uno dei motori dell'economia nazionale, ed è solo grazie al vostro dinamismo e alla vostra capacità di intraprendere che l`Italia sta registrando indicatori macroeconomici estremamente positivi". Inoltre, ha ricordato come il governo stia "rimettendo al centro gli autonomi e i liberi professionisti, lavoratori per troppo tempo disprezzati e considerati a torto figli di un Dio minore".