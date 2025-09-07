Libero logo
Meloni avverte sinistra e centri sociali: "Combatteremo le zone franche"

di Andrea Valledomenica 7 settembre 2025
2' di lettura

Dopo gli scontri a Milano tra i sostenitori del Leoncavallo e la polizia sono arrivate le reazioni della politica. «Piena solidarietà alle forze dell’ordine, costrette oggi a Milano a subire lanci di uova, petardi e insulti da parte di antagonisti che manifestavano per uno stabile sgomberato perché occupato abusivamente» ha scritto su X la premier Giorgia Meloni. «Il governo» prosegue il post «continuerà a sostenere le donne e gli uomini in divisa e ad andare avanti a testa alta, per garantire legalità e sicurezza in ogni angolo d’Italia.

Gli inaccettabili insulti al Ministro Piantedosi, a cui va la nostra solidarietà, non fermeranno il nostro lavoro per combattere le zone franche per troppi anni tollerate e ripristinare la legge dove è violata».
Sui fatti è intervenuto anche il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.

«Petardi e uova contro le forze dell’ordine, oltre a vergognosi insulti al ministro Piantedosi, in una manifestazione a difesa di un simbolo di abusivismo e illegalità. Eccoli gli amici di Sala e della sinistra.
Che vergogna! Solidarietà ai milanesi e alle donne e agli uomini in divisa» ha scritto sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture.

Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha espresso la sua solidarietà alla polizia e al titolare dell’Interno «fatti bersaglio di insulti e di attacchi da parte di un gruppo di partecipanti al corteo» per il Leoncavallo. «Linguaggio e gesti di odio non sono compatibili con il confronto democratico. Ringrazio gli uomini e le donne in divisa per il quotidiano impegno a servizio della legalità e della sicurezza» ha aggiunto. Sulla stessa linea le dichiarazioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa.

«Esprimo, a nome mio personale e del Senato della Repubblica, sincera e affettuosa solidarietà e vicinanza al ministro Matteo Piantedosi e alle forze dell’ordine, fatti oggetto di insulti e attacchi durante il corteo di oggi a Milano in difesa del centro sociale Leoncavallo» ha scritto su Facebook La Russa. «Disordini e lancio di petardi e di uova contro servitori dello Stato non sono mai accettabili e vanno condannati con fermezza. Sarebbe opportuno che tutti prendessero le distanze da quanto avvenuto e che nulla ha a che fare con una manifestazione di dissenso». La Russa ha poi espresso «profonda gratitudine «alle donne e agli uomini in divisa».

Parla invece di «atto inaccettabili» il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che si dice sorpreso e preoccupato per «la presenza, tra i partecipanti, di esponenti del Pd ed altri della sinistra che, ancora una volta, scelgono di schierarsi dalla parte sbagliata della barricata». «I partecipanti a manifestazioni di questo genere» ha aggiunto «sono tutti, dal primo all’ultimo, persone da compatire. Alcune, invece, sarebbero da sbattere in galera».

