Matteo Salvini, scritta-choc davanti alla sede della Lega: "Inquietante"

Una scritta contro il ministro Matteo Salvini è comparsa sulla sede della Lega di Cornate d'Adda, poco più di 11 mila abitanti in provincia di Monza e Brianza. "Le minacce, scritte con lo spray sulla sede di Cornate d'Adda del nostro partito, e rivolte al segretario Matteo Salvini, sono deprecabili e inquietanti - commenta la deputata lombarda della Lega Laura Ravetto -. Questi sono gestiti da cui tutta la politica deve prendere incondizionatamente le distanze. Auspico si faccia presto chiarezza su questo episodio. A Matteo Salvini la nostra totale vicinanza e solidarietà".

Intanto la Lega si prepara al suo storico raduno di Pontida. "Domenica sarà una giornata non di odio ma di proposta, non di paura ma di coraggio e di gente perbene e di famiglie". Lo ha detto il vicepremier Salvini, ai microfoni di Telelombardia. "Pontida - ha aggiunto - c'è da tanti anni. Aspetto anche qualcuno che non c'è mai stato e vuole capire di più e conoscere. Ci saremo. Ci saranno ospiti dalla Francia, dalla Spagna, dal Brasile per parlare ovviamente dell'attualità, della vita quotidiana delle famiglie e, quindi, le battaglie della Lega per l'aumento di stipendi e pensioni, ad esempio, nella prossima legge di bilancio e il taglio delle cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate".