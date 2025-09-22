Mentre i teppisti sfasciano Milano, il Pd attacca Meloni: l'ultima pagliacciata



Le immagini di ciò che è accaduto a Milano con la stazione messa a ferro e fuoco dai pro-Pal sono eloquenti. Lo sciopero per la causa di Gaza è stato trasformato nell'ennismo sfregio contro le forze dell'ordine vittime di un continuo lancio di oggetti da parte dei facinorosi con la kefiah. Ma le agitazioni e gli scontri con le forze dell'ordine si sono susseguite anche in altre città italiane come a Roma ma anche a Bologna dove autostrade e tangenziali sono state occupate. E in questo clima di crescente odio la sinistra che fa? Attacca la premier Giorgia Meloni: "Apprendiamo che, solo dopo le forti sollecitazioni delle opposizioni e la volontà di bloccare l'Aula in assenza di risposte, il Ministro Tajani è disponibile a rendere comunicazioni su Gaza il 2 ottobre. Non si tratta di una concessione, ma del fondamento della democrazia'', affermano in una nota dei capigruppo Chiara Braga (Pd), Riccardo Ricciardi (M5S), Luana Zanella (AVS).

E ancora: "È in ogni caso molto grave - proseguono - che il Governo partecipi a un vertice internazionale come quello che si aprirà a New York senza avere comunicato al Parlamento la propria linea e, se ancora una volta sarà schiacciato sulle posizioni di Trump, senza avere la minima idea di come fermare il massacro di Gaza". "Mentre in tutta Europa, alla vigilia di voti significativi, i governi stanno prendendo iniziative concrete in Italia viviamo una vera anomalia democratica, con la Presidente del Consiglio Meloni che continua a sottrarsi al dibattito parlamentare", concludono. Insomma, negli stessi minuti in cui i teppisti scagliavano di tutto contro la polizia e contro le porte della stazione centrale costringendo i passeggeri alla fuga, la sinistra pesa ad attaccare la premier.