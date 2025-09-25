Flotilla, FdI spiana la sinistra: "Altra sceneggiata, tutto pur di non lavorare"

"L'ennesima sceneggiata di un'opposizione che si professa democratica e poi trova un pretesto al giorno per bloccare i lavori del Parlamento. Un copione che dimostra soltanto la loro irresponsabilità: invece di lavorare per il bene della Nazione, preferiscono sacrificare tutto sull'altare della propaganda". Questo il post pubblicato via social da FdI, con allegato un video in cui si vedono le immagini di quanto accaduto nella mattinata di mercoledì 24 settembre, nell'Aula della Camera, con le opposizioni che in apertura di seduta hanno chiesto la convocazione urgente di una riunione di capigruppo per discutere degli attacchi alla Flotilla, per poi occuper i banchi del governo.

L’ennesima sceneggiata di un’opposizione che si professa democratica e poi trova un pretesto al giorno per bloccare i lavori del Parlamento.



Un copione che dimostra soltanto la loro irresponsabilità: invece di lavorare per il bene della Nazione, preferiscono sacrificare tutto… pic.twitter.com/G5nkY9S99A — Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) September 24, 2025

"Parole gravissime e inaccettabili quelle del ministro Tajani - ha commentato su Instagram Marco Grimaldi di Avs -, che commenta il brutale attacco israeliano contro le navi della Sumud Flotilla ribadendo che – in caso di azione militare – Israele deve tutelare l'incolumità del personale a bordo. Dunque era informato. Dunque c'era un accordo. La prova? Il linguaggio scelto: nessuna condanna per un'aggressione contro imbarcazioni italiane, con cittadini italiani ed europarlamentari presenti, in acque internazionali". Insomma, dalle parti di Avs la sparavano grossissima.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli: "Dopo che stanotte una imbarcazione italiana, con anche a bordo il nostro collega Marco Croatti, è stata attaccata da droni israeliani, chiediamo che venga sospesa l' aula per consentire al nostro Gruppo di riunirsi e che il Ministro Crosetto venga a riferire. Perché attaccando una barca battente bandiera italiana si attacca l'Italia e la questione diventa d'interesse per la difesa nazionale". Strali e urla subito zittite dal governo, che ha autorizzato la fregata Fasan a salpare a tutela della Flotilla.