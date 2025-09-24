Farnesina sotto attacco, la firma di un centro sociale: cosa sta succedendo

Il ministero degli Esteri, in particolare l'Unità di crisi e il gabinetto del ministro, sono stati oggetto di un "mail bombing" innescato da un centro sociale dopo l'attacco contro le barche della Flotilla per Gaza. L'attacco, che è consistito nell'invio di migliaia di false mail, ha avuto fra l'altro l'effetto di ostacolare proprio il lavoro dell'Unità di Crisi che in queste ore è in contatto con i cittadini italiani che sono a bordo delle unità della Flotilla che procede verso Gaza, accusa la Farnesina in una nota. La Flotilla è stata fatta oggetto di azioni offensive e intimidatorie. L'autorità giudiziaria è stata informata dal comando provinciale dei Carabinieri dell'azione di "mail bombing" contro la Farnesina.

"Eravamo consapevoli dei pericoli di questo tipo di attacchi. Non ci fermeranno, si tratta di una tattica per spaventarci, di una guerra psicologica", ma "siamo molto determinati a continuare la nostra missione e siamo ogni giorno più vicini a Gaza per portare aiuti e rompere l'assedio". Lo ha detto Greta Thunberg, a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza, nel corso di una diretta streaming su Instagram con la relatrice speciale dell'Onu per i Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, e altri attivisti dopo gli attacchi subiti nella notte.