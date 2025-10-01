Francesca Albanese contro le forze dell'ordine: "Atteggiamenti fascisti, lo vedo con chi protesta"

Gli estremismi non vanno bene a meno che non siano a favore della Palestina. Almeno secondo Francesca Albanese. Reduce da quanto accaduto a Reggio Emilia, la relatrice Onu per i diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati preferisce sorvolare su quanto commesso e attaccare le destre. "Non è solo il ritorno delle destre, è il ritorno di atteggiamenti fascisti nel nostro Paese e lo vedo da come si comportano le forze dell'ordine con la popolazione, con chi protesta nel nostro Paese. E questo mi fa molta paura", è quanto va dicendo all'incontro 'Gaza. L'umiliazione del diritto' organizzato da Magistratura democratica e Area in corso al Palazzo di giustizia di Milano in un aula gremita di magistrati, avvocati e studenti. "Negli ultimi tre anni la Palestina mi ha offerto, grazie a questo incarico, la possibilità di riavvicinarmi con un occhio esterno al mio Paese e trovo l'Italia molto diversa da quella che ho lasciato più di venti anni fa. Un'Italia che quasi ha perso il senso della legalità, dove manca una comprensione profonda della Costituzione".

E pensare che proprio lei ha sollevato un polverone durante la cerimonia di premiazione che la vedeva protagonista. Qui Albanese ha preso di mira, in pubblico, il sindaco di sinistra Marco Massari. La sua colpa? Alcune parole sul 7 ottobre. "Credo che la fine del genocidio e la liberazione degli ostaggi siano condizioni necessarie per avviare per quanto possibile un processo di pace", ha detto il primo cittadino di Reggio Emilia scatenando la reazione della relatrice al suo fianco. "Il sindaco si è sbagliato e ha detto una cosa che non è vera, la pace non ha bisogno di condizioni - dice -. Il sindaco non lo giudico, lo perdono. Però mi deve promettere che questa cosa non la dice più". ​Dichiarazioni, quelle di Albanese, che in queste ore sono finite al centro dell'attenzione anche del Partito democratico.