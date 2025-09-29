Francesca Albanese-choc su Hamas: "I terroristi bisogna capirli"

"Credo che dobbiamo ricordare che il feroce attacco del 7 ottobre, l'attacco terroristico di Hamas, non giustifica in alcun modo il massacro che è in essere a Gaza": il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, lo ha detto durante la consegna di un'onorificenza a Francesca Albanese, relatrice speciale Onu. E per queste parole il primo cittadino è stato applaudito. Il clima, però, è cambiato quando Massari ha aggiunto: "Credo che la fine del genocidio e la liberazione degli ostaggi siano condizioni necessarie per avviare per quanto possibile un processo di pace". A quel punto sono partiti i fischi dalla platea.
La Albanese, allora, ha subito richiamato il primo cittadino: “Il sindaco si è sbagliato. Ha detto una cosa che non è vera: la pace non ha bisogno di condizioni”. Poi ha aggiunto: "Terroristi, terroristi. Tiziano Terzani ci diceva che non bisogna giustificare i terroristi, però bisogna capirli, chiedersi che cosa chiedono. E alla fine la storia si ricorderà di questo, che sono riusciti a portare la Palestina di nuovo al centro della discussione".
Infine, continuando a rimproverare il sindaco per aver ricordato il 7 ottobre, ha proseguito: "Condanniamo il 7 ottobre? Eh sì, l'abbiamo condannato! Quante altre volte lo dovremmo condannare? Ma abbiamo bisogno di dire ogni volta 7 ottobre e parlare degli ostaggi, non parlando dei 10.000 palestinesi rinchiusi a languire nelle carceri? Non ricomincerò un altro comizio per la giustizia, però voglio dire, io il sindaco non lo giudico, lo perdono, però mi deve promettere che questa cosa non la dice più". Parole che sembrano aver messo in imbarazzo Massari.