Francesca Albanese-choc su Hamas: "I terroristi bisogna capirli"

"Credo che dobbiamo ricordare che il feroce attacco del 7 ottobre, l'attacco terroristico di Hamas, non giustifica in alcun modo il massacro che è in essere a Gaza": il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, lo ha detto durante la consegna di un'onorificenza a Francesca Albanese, relatrice speciale Onu. E per queste parole il primo cittadino è stato applaudito. Il clima, però, è cambiato quando Massari ha aggiunto: "Credo che la fine del genocidio e la liberazione degli ostaggi siano condizioni necessarie per avviare per quanto possibile un processo di pace". A quel punto sono partiti i fischi dalla platea.

La Albanese, allora, ha subito richiamato il primo cittadino: “Il sindaco si è sbagliato. Ha detto una cosa che non è vera: la pace non ha bisogno di condizioni”. Poi ha aggiunto: "Terroristi, terroristi. Tiziano Terzani ci diceva che non bisogna giustificare i terroristi, però bisogna capirli, chiedersi che cosa chiedono. E alla fine la storia si ricorderà di questo, che sono riusciti a portare la Palestina di nuovo al centro della discussione".